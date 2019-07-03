معلومات الـ"MTV": لائحة المطلوبين في أحداث قبرشمون تضم 32 اسما

كشفت معلومات قناة الـ"MTV"، أنّ "لائحة المطلوبين في أحداث قبرشمون تضمّ 32 اسمًا". وأوضحت أنّ "التسليم لن يقتصر فقط على أنصار "​الحزب التقدمي الإشتراكي​"، بل سيشمل أيضًا مرافقي وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​، وكلّ من يظهره التحقيق متورّطًا أو ضالعًا في الأحداث الّتي وقعت".

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