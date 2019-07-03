علمت قناة "LBC" أن "مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ​ديفيد ساترفيلد​ عرض أن تكون ​الولايات المتحدة​ ضامنا في المفاوضات الحدودية بين ​لبنان​ واسرائيل لكن رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ أصر على أن تكون ​الامم المتحدة​ وحدها".

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كانت هذه تفاصيل خبر LBC: بري مصر على أن تكون الامم المتحدة الضامن الوحيد بالمفاوضات الحدودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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