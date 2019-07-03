غانم: العامل السياسي يعلب دورا كبيرا في احالة القضايا للمجلس العدلي

اشار الرئيس السابق لمجلس ​القضاء​ الأعلى​ القاضي ​غالب غانم​ في حديث تلفزيوني إلى ان "العامل السياسي يعلب دورا كبيرا في احالة القضايا إلى ​المجلس العدلي​ لان الاحالة هي من صلاحية ​مجلس الوزراء​"، معتبرا ان "القرار السياسي يبنى على معطيات أمنية".

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