رابطة الاساسي: للإسراع في إقرار قانون المديرين رقم 73

توجهت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان، خلال إجتماع في مقرها في بيروت، بـ"التحية الى جميع معلمي لبنان على إستكمالهم العام الدراسي بأفضل السبل، وإيصال متعلميهم إلى ​الإمتحانات الرسمية​ بكامل إستعداداتهم العلمية، وعلى إنجازهم هذا الإستحقاق التربوي"، مهنئتهم بـ"النتائج الجيدة التي حققتها المدرسة الرسمية في ​الشهادة المتوسطة​".

وأكدت الرابطة حرصها على "​الامتحانات الرسمية​ كجزء من الرسالة التربوية التي لطالما تفانى المعلمون في سبيل إنجاحها، بعد ما تكاملت فيها جهودهم مع جهود المعنين في ​وزارة التربية والتعليم العالي​، بحيث تمت هذه الامتحانات من دون شوائب"، آملة من وزير التربية ​أكرم شهيب​ "تحقيق بعض الخطوات التي تنصف المدرسة الرسمية ومعلميها، من خلال تعيين رؤساء مراكز ومراقبين عامين في إمتحانات الشهادة المتوسطة من مديري ​التعليم الاساسي الرسمي​ ومعلميه، وتعيين معلمين مجازين في إختصاصاتهم العلمية في لجان التصحيح كمقررين ومشرفين، وبخاصة الذين مضى على تعليمهم في الصف التاسع ما يزيد على خمس سنوات، ولا بد من إعادة النظر بتوزيع المعلمين المراقبين لجهة إختصار المسافات".

وطالبت بـ"الإسراع في إقرار قانون المديرين رقم 73 الذي مازال في أدراج ​المجلس النيابي​، فيما عدم إقراره يؤدي الى حرمان المدير عند تعيينه من حقه في بدل الإدارة، وحيث أن مطلب تعويض الإدارة يتقاطع مع الزملاء في ​التعليم الثانوي​، تم تكليف عضو الهيئة الإدارية للرابطة محمد إسماعيل متابعة العمل ضمن لجنة مؤلفة من المديرين في القطاعين الثانوي والأساسي وبالتنسيق مع الهيئة الإدارية للرابطتين".