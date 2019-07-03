التقت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ​مي شدياق​، في مكتبها بالوزارة، رئيس ​بلدية زحلة​ ​أسعد زغيب​، حيث تمّ البحث في الشؤون الإنمائيّة للمنطقة. كما تناول الجانبان ملف معمل ​معالجة النفايات​ الصلبة في المنطقة، الّذي تديره الوزارة. وتمّ التطرّق إلى سبل التعاون لإمكانيّة دعم البلدية، وذلك في إطار البرامج الّتي تنفّذها الوزارة.

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كانت هذه تفاصيل خبر شدياق بحثت مع زغيب بشؤون إنمائية لمنطقة زحلة وبملف معالجة النفايات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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