مسلم: مكاتب السجل العدلي التي ألغيت موجودة بنفس الاماكن التي فيها السراي الاقليمية

أكد رئيس شعبة العلاقات العامة في ​قوى الامن الداخلي​ العقيد ​جوزيف مسلم​ في حديث تلفزيوني له أن "مكاتب السجل العدلي التي ألغيت هي موجودة بنفس الاماكن التي فيها السراي الاقليمية للأمن الداخلي"، مشيراً الى أن "من يقدم السجل العدلي في هذه المكاتب يمكنه ان يقدمها في السراي الاقليمية".

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