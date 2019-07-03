حب الله: توحيد الفلسطينيين صفوفهم أسقط صفقة القرن

أكّد رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في ​القدس​ المطران ​عطاالله حنا​، في مداخلة من ​فلسطين​ خلال ندوة تحت عنوان "دور الإعلام في مواجهة ​صفقة القرن​"، لمناقشة الأحداث التي حصلت في الآونة الأخيرة حول فلسطين وصفقة القرن وكيف تعاطى الإعلام العربي معها، أن "فلسطين هي القضية التي يجب أن ندافع عنها في كل وسيلة ومنبر إعلامي من خلال الخطاب الرافض لفكرة التطبيع التي تروج في مجتمعاتنا".

من جهته، لفت عضو المجلس السياسي في ​حزب الله​ النائب السابق ​حسن حب الله​ إلى أن "توحيد الفلسطينيين صفوفهم قد أسقط هذه الصفقة وان بقوا كذلك هم قادرين على اسقاط التنسيق الأمني"، مشددًا على أن "موقف حزب الله يشير إلى أنه لن يكون هناك أي شكل من أشكال ​الهدنة​ والسلام مع ​إسرائيل​".