شدّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم على أنّ "حزب القوات اللبنانية" يصرّح بنفسه عن مواقفه".
وأوضح في ما يتعلّق بـ"محرقة بيروت"، في تصريح تلفزيوني، "أنّنا شرّحنا دفتر الشروط واستعنّا بخبراء لبنانيين وأجانب، ووصلنا إلى دفتر شروط مُرضي"، لافتًا إلى أنّ "المشكلة الأساسية هي في الرقابة والصيانة".
وبيّن واكيم أنّ "هناك شروطًا معيّنة طالبنا به، وسنرفض المقترح المقدّم لإقامة محرقة بيروت".
كانت هذه تفاصيل خبر واكيم: نرفض المقترح المقدم لإقامة محرقة بيروت ولدينا شروطنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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