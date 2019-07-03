ركّز رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "كلّ الأجواء اليوم توحي بالإيجابيّة، وسنبذل أقصى الجهود لمنع إراقة أية نقطة دم، فالثمن غالٍ و​الدروز​ ضدّ أيّ صدام و​القضاء​ هو الحل".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: سنبذل أقصى الجهود لمنع إراقة أية نقطة دم والدروز ضد أي صدام والقضاء هو الحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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