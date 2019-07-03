مصادر الحريري لـ LBC: موضوع الزيادة على البنزين وضريبة الـ TVA لم يطرح بالموازنة

أكدت مصادر رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ​وزارة المالية​ لقناة "LBC" أن "موضوع الزيادة على ​البنزين​ وضريبة الـ TVA لم يطرح ب​الموازنة​ وليس مطروحا".

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