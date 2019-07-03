حكومة ألمانيا: لا مناقشات بين دول G20 لنقل القمة في 2020 من السعودية

أكد مسؤول في المكتب الإعلامي للحكومة الألمانية، تعليقًا على دعوة المقررة الأممية أغنيس كالامارد لإلغاء قرار عقد قمة "G20" عام 2020 في السعودية، أنه "لا تجري أي مناقشات بين دول مجموعة العشرين بشأن نقل قمتها المقبلة من السعودية"، لافتًا إلى أن "ألمانيا "أشارت مرارا إلى موقفها من قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي وحرية التعبير في السعودية"، مشددًا على أن بلاده "تدعو المملكة إلى إجراء تحقيق حازم في هذا القتل وضمان حماية الصحفيين".
وكانت المقررة الأممية في حالات الإعدام خارج نطاق القانون والتي أجرت مؤخرا تحقيقًا مستقلًا في مقتل خاشقجي، قد أعلنت أن هذا الحادث "جريمة دولة" ارتكبتها السعودية، داعية إلى محاسبة المملكة على مستوى الدولة دون الاقتصار على فرض عقوبات على أشخاص منفردين".
كما اعتبرت كالامارد في هذا السياق أنه "يجب منع استضافة السعودية قمة "G20" في العام المقبل، والمقرر عقدها في الرياض، في إطار الإجراءات التي يجب اتخاذها ردًا على مقتل خاشقجي، الصحفي السعودي المعروف الذي تم اغتياله يوم 2 تشرين الأول 2018 في مقر قنصلية بلاده باسطنبول على يد فريق أمني سعودي".
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