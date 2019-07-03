ذكر مصدر وزاري لـ"وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب" بأنّ "وزارة الخارجية البريطانية استدعت السفير الصيني ليو شياومينغ، لمناقشة الوضع في هونغ كونغ".
وتأتي الأنباء عن الاجتماع المقرّر أن يجري في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، بعد أن حذّر السفير لندن من مغبّة انتقاد التعامل مع المحتجّين في هونغ كونغ.
وكان قد أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ، في وقت سابق، أنّ "الصين تقدّمت باحتجاج رسمي إلى لندن بعدما حذّر وزير الخارجية البريطانية جيريمي هانت، بكين من "عواقب وخيمة" إذا خالفت اتفاق إعادة هونغ كونغ إلى سيادتها".
كانت هذه تفاصيل خبر أ.ف.ب: خارجية بريطانيا استدعت السفير الصيني على خلفية الأزمة في هونغ كونغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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