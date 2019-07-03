أ.ف.ب: خارجية بريطانيا استدعت السفير الصيني على خلفية الأزمة في هونغ كونغ

ذكر مصدر وزاري لـ"وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب" بأنّ "وزارة ​الخارجية البريطانية​ استدعت السفير ​الصين​ي ليو شياومينغ، لمناقشة الوضع في ​هونغ كونغ​".

وتأتي الأنباء عن الاجتماع المقرّر أن يجري في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، بعد أن حذّر السفير لندن من مغبّة انتقاد التعامل مع المحتجّين في هونغ كونغ.

وكان قد أعلن الناطق باسم ​وزارة الخارجية الصينية​ جينغ شوانغ، في وقت سابق، أنّ "الصين تقدّمت باحتجاج رسمي إلى لندن بعدما حذّر وزير الخارجية البريطانية ​جيريمي هانت​، بكين من "عواقب وخيمة" إذا خالفت اتفاق إعادة هونغ كونغ إلى سيادتها".