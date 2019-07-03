"بوينغ" ستقدم مئة مليون دولار مساعدات لذوي ضحايا تحطم طائرتي "737 ماكس"

أعلنت شركة "بوينغ" الأميركية لصناعة الطائرات "أنّها ستقدّم مئة مليون دولار مساعدات لذوي ضحايا تحطّم طائرتي "737 ماكس" قضى على متنهما 346 شخصًا.

وأوضحت في بيان، أنّ "المبلغ المرصود هو استثمار أوّلي على مدى سنوات"، لافتةً إلى "أنّها ستتعاون مع حكومات محليّة ومنظّمات غير ربحيّة لتغطية نفقات العيش وتعزيز النمو الاقتصادي في المناطق الّتي تضررت جراء تحطّم طائرتي "الخطوط الجوية الإثيوبيّة" و"لايون إير" الإندونيسيّة".

ونهاية حزيران، تعمّقت الأزمة الناجمة عن طائرة "737 ماكس" لدى "بوينغ" مع تأخّر عودتها إلى الأجواء إثر اكتشاف خلل جديد يتوقّع أن يكلّف الشركة تبعات ماليّة واجتماعيّة ثقيلة.