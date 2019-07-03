سفير إيران بالأمم المتحدة: دول بالمنطقة حليفة لأميركا لا تدعم اتهامنا بمهاجمة سفن بالخليج

ركّز سفير ​إيران​ في ​الأمم المتحدة​، ​مجيد تخت روانجي​، على أنّ "هناك عددًا من حلفاء ​الولايات المتحدة الأميركية​ في المنطقة لا يدعمون الاتهامات الّتي وجّهتها ​الإدارة الأميركية​ إيران على أنها تقف خلف الهجمات الّتي تعّرض لها عدد من السفن في منطقة ​الخليج​".

ولفت في حديث صحافي، إلى أنّه "سبق ورفضنا مثل هذه المزاعم. في الحقيقة هذه المزاعم غير مدعومة من بعض الدول الإقليمية، فكيف يمكنهم زعم أنّ ذلك صحيحًا؟ قلنا سابقًا إنّ هذا أمر لا تسعى إليه إيران، فنحن لا نريد مشاكل وتوترًا في المنطقة ولا نسعى وراء صراع، وعليه هذا ليس عملنا".

وعن ​الوضع الاقتصادي​ وقدرة إيران على تحمّل العقوبات الاقتصاديّة الأميركيّة عليها، أعرب عن اعتقاده "أنّنا قادرون على ذلك. واجهنا أوضاعًا صعبة خلال الحرب الإيرانيّة ​العراق​يّة، وفرض العراق حربًا لـ8 سنوات على إيران، وتمكنّا من النجاة، ومتأكّد أنّه يمكننا ذلك الآن".