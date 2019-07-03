وزير النفط الإيراني: لا نفاوض تحت وطأة الضغط

أكد وزير ​النفط​ الإيراني ​بيجن زنكنة​ أن بلاده "لا تفاوض تحت وطأة الضغط، واذا ما طرأ تغيير في الظروف يتعين رفع الحظر أولًا بهذا الخصوص".

وأوضح زنكنة، في تصريح على هامش جلسة ​مجلس الوزراء​، أن "مشاركته في الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" في ​فيينا​، أتاحت إمكانية تبيين مواقف ​ايران​ بخصوص الضغوطات التي تمارسها ​الولايات المتحدة الأميركية​ ضدها".

وحول التقارير الاعلامية التي تتناول حجم صادرات ايران بعد إعادة الحظر عليها، اتهم زنكنة بعض ​وسائل الاعلام​ بممارسة التضليل مثل وكالة "رويترز"، على حد قوله.