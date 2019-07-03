وزير النفط الإيراني: لا نفاوض تحت وطأة الضغط

أكد وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة أن بلاده "لا تفاوض تحت وطأة الضغط، واذا ما طرأ تغيير في الظروف يتعين رفع الحظر أولًا بهذا الخصوص".
وأوضح زنكنة، في تصريح على هامش جلسة مجلس الوزراء، أن "مشاركته في الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" في فيينا، أتاحت إمكانية تبيين مواقف ايران بخصوص الضغوطات التي تمارسها الولايات المتحدة الأميركية ضدها".
وحول التقارير الاعلامية التي تتناول حجم صادرات ايران بعد إعادة الحظر عليها، اتهم زنكنة بعض وسائل الاعلام بممارسة التضليل مثل وكالة "رويترز"، على حد قوله.
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