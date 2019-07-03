البرلمان الكويتي أقر موازنة بعجز 22 مليار دولار

وافق أغلبيّة أعضاء مجلس الأمة الكويتي، على موازنة الأشهر الـ12 المقبلة، بعجز يُتوقّع أن يبلغ 22 مليار دولار، في وقت يواصل نواب البرلمان رفض خطط الحكومة لفرض ضرائب أو خفض الدعم على مواد محدّدة.
ويوازي العجز المتوقع في موازنة 2019- 2020 نحو 15,7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وهذه السنة الخامسة على التوالي الّتي تشهد فيها موازنة الكويت عجزًا في موازنتها.
وقُدّرت الإيرادات في موازنة 2019- 2020 بنحو 51,8 مليار دولار، والنفقات بحوالي 73,8 مليار دولار. وتبلغ إيرادات النفط المتوقّعة حوالى 45,4 مليار دولار، أي ما يشكّل 88 بالمئة من قيمة الإيرادات الإجماليّة، بناءً على سعر 55 دولارًا للبرميل الواحد.
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