المسماري: المعركة على الإرهاب مستمرة بكل قوة

أكّد المتحدث باسم ​الجيش الوطني​ الليبي ​أحمد المسماري​، في ​مؤتمر​ صحفي، "أننا نطالب بمناقشة انتهاكات ميليشيات ​طرابلس​ بحق المدنيين في جلسة ​مجلس الأمن الدولي​"، مشيرًا إلى أن "هناك مؤامرة تم تدبيرها من جانب ​الإرهاب​يين لتشويه صورة ​القوات المسلحة​ الليبية".

ولفت المسماري إلى أن "المعركة على الإرهاب مستمرة بكل قوة".