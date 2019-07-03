المسماري: المعركة على الإرهاب مستمرة بكل قوة

أكّد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي، "أننا نطالب بمناقشة انتهاكات ميليشيات طرابلس بحق المدنيين في جلسة مجلس الأمن الدولي"، مشيرًا إلى أن "هناك مؤامرة تم تدبيرها من جانب الإرهابيين لتشويه صورة القوات المسلحة الليبية".
ولفت المسماري إلى أن "المعركة على الإرهاب مستمرة بكل قوة".
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