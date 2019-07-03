إنفجار خزانات محطة الشحروق للوقود في بخعون بالضنية

انفجرت خزانات الوقود في محطة الشحروق في بلدة بخعون في ​الضنية​، ما أدى إلى اشتعال المحطة وتضرر محال تجارية ومنازل مجاورة للمحطة.

وقد سارعت فرق الأسعاف وآليات إطفاء الدفاع المدني والصليب الأجمر إلى المحطة لإخماد الحريق وإسعاف الجرحى، خصوصًا أن المحطة تقع وسط البلدة، قرب مسجد العين الكبير وساحة برج الساعة.وارتفعت سحب الدخان الأسود في سماء المنطقة.

واشارت المعلومات الى ان "النيران تحاصر 5 أشخاص داخل المبنى الذي انهار منه طابقان جراء انفجار الخزان".