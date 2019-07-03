الجيش: توقيف 171 شخصا نتيجة التدابير الأمنية في مختلف المناطق اللبنانية

أعلنت قيادة الجيش أن "وحدات الجيش أوقفت بنتيجة التدابير الأمنية التي تتخذها في مختلف المناطق اللبنانية، 171 شخصاً من جنسيات متنوعة للأسباب التالية: محاولة الفرار من عناصر الحاجز وصدم أحد العسكريين، حيازة أسلحة وممنوعات، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية"، مشيرة الى ان "المضبوطات شملت أسلحة حربية خفيفة، وكمية من المخدرات، بالإضافة إلى عدد من السيارات والدرّاجات النارية، وتمّ تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم".
كما أوقفت مديرية المخابرات في مدينة الهرمل كل من المطلوب (خ.ن) بجرم أعمال خطف وسرقة، وهو من أبرز مهربي السوريين في المنطقة، والمطلوب (ع.ن) بجرم تجارة المخدرات. كما أوقفت عدداً من السوريين الداخلين خلسة إلى لبنان وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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