وصول الحريري و جنبلاط الى عين التينة تلبية لدعوة بري الى مائدة العشاء

وصل رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ ورئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ الى ​عين التينة​ تلبية لدعوة رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ الى مائدة العشاء.

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