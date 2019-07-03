رش مدير "بايدو" بالمياه خلال مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي في بكين

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بكين: رش رجل مجهول الهوية الماء على مؤسس ورئيس مجموعة "بايدو"، أكبر محركات البحث في الصين، روبن لي خلال مؤتمر صحافي الأربعاء عن الذكاء الاصطناعي في بكين.

ويشكل هذا الحدث الذي يستمر يومين ويجمع مطورين وشركات، مناسبة للشركة الصينية كي تقدم آخر ابتكاراتها التقنية في القطاع.

ولدى تطرقه إلى التقدم الذي أحرزته "بايدو" في مجال السيارات الذاتية القيادة في مؤتمر شبيه باللقاءات الشهيرة التي تنظمها "آبل"، اقترب رجل مجهول من روبن لي وأفرغ قارورة ماء على رأسه.

وسأل عندها روبن لي بالإنكليزية الرجل الذي كان يضع ورقة اعتماد رسمية "ماذا دهاك؟"

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وهذه الحادثة التي لم تستمر سوى لبضع ثوان، بدت في البداية كأنها جزء من العرض، قبل أن يتدخل عناصر الأمن في القاعة لإخراج الرجل الدخيل.

وعلق روبن لي بوجه وقميص مبللين قائلا "الجميع يمكنهم أن يروا أن طريق تطوير الذكاء الاصطناعي محفوف بالحوادث غير المتوقعة"، قبل استئناف عرضه تحت التصفيق.

وفي بيان نشرته بعد الحادثة، لم تعط "بايدو" أي معلومات عن الرجل المجهول الذي رمى روبن لي بالماء.

ونادرا ما تشهد الصين مثل هذه الحوادث في ظل التدابير الأمنية المشددة التي تفرض عادة في الأحداث المختلفة.

وتصنف "بايدو" المعروفة أساسا بمحركها للبحث عبر الإنترنت، على أنها من عمالقة الإنترنت خصوصا في مجال الذكاء الاصطناعي والأكسسوارات المتصلة بالإنترنت. وهي تلقب بـ"غوغل الصينية".