شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عم تميم يفضح أكاذيب أمير الإرهاب: وعد شعبه بإجراء انتخابات الشورى ولم يفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، وابن عم تميم بن حمد، أكاذيب الأمير القطرى على شعبه، مشيرا إلى أنه يسير على نهج أبيه من خلال سياسات التصريحات الكاذبة.

وقال ابن عم تميم بن حمد، فى سلسلة تغريدات له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن حمد بن خليفة وعد الشعب القطري أنه سيكون هناك انتخاب لأعضاء مجلس الشورى القطرى في عام 2013 ولكنه لم يفي بوعده لأن هناك أجندات خارجية يرفضها شعب قطر ولكن تنظيم الحمدين الإرهابى يريد تمرير الأجندات الخبيثة لتركيا وإيران في مجلس الشورى.

وأضاف أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة: لأن الابن سر أبيه فطبيعي يسير الابن تميم بن حمد على خطى والده، فها هو تميم يوعد القطريين في نوفمبر 2017 بأن العام 2018 سيكون انتخابات لمجلس الشورى ولكنه لم يصدق مثل والده ومدد للمجلس سنتين (بدون انتخابات) لأن الأجندات التخريبية لتركيا وإيران لم تنتهي.