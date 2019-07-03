تنسيقية شباب الأحزاب: الرئيس حريص على دعم الشباب وتمكينهم من المشاركة السياسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على اصطفافهم خلف رأية الوطن، وخلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، في جهوده من أجل بناء مصر الحديثة واستكمال المسيرة لتحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات ومواجهة التحديات التي تواجهها البلاد داخليا وخارجيا.

وشددت قيادات شباب الأحزاب والسياسيين، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريص على دعم الشباب وتمكينهم من المشاركة السياسية والإنخراط في العمل السياسي من أجل تأهيلهم ليكون قادة المستقبل في كافة المجالات انطلاقا من إيمان سيادته بأن الشباب هم أمل الأمة وقلبها النابض والأساس الذي تقوم عليه النهضة الشاملة في مصر.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، الأربعاء، بمناسبة مرور عام على تأسيس "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "، والتي أدارها علي حسن رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة انباء الشرق الاوسط ، وتحدث خلالها كل من شيماء عبد الآله المتحدث الإعلامي للتنسيقية ، ومحمد موسى المتحدث الإعلامي للتنسيقية ، وعمرو درويش عضو التنسيقية عن الشباب السياسيين ، وبلال حبش عضو التنسيقية عن حزب المصريين الأحرار ، وأمين بدر عضو التنسيقية عن حزب الأحرار الدستوريين ، وأسامة بديع عضو التنسيقية عن حزب الإصلاح والتنمية ، وحماده بكر عضو التنسيقية عن حزب الوفد ، ومصعب أمين عضو التنسيقية عن حزب النور، وأميرة العادلي عضو التنسيقية عن الشباب السياسيين .

وأكد علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ، حرص مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم الشباب باعتبارهم ركيزة أساسية في سائر الخطط والاستراتيجيات للنهوض بالمجتمع في كافة المجالات وبناء الدولة المصرية، مشيراً إلى أن المستفيد الأول من الاستراتيجيات الشاملة للدولة الرامية نحو الإصلاح هم الشباب، من خلال ما نلمسه من جهود لتطوير منظومة التعليم والتأمين الصحي وانطلاق البرامج التدريبية لتأهيل وتدريب الشباب وكذلك العناية بالرياضة والمراكز الشبابية ودور الثقافة، إلى جانب استفادتهم المباشرة من المشروعات العملاقة التي تم انشاؤها وتلك التي مازالت في طور البناء .

وأشاد علي حسن ، بالدور الذي قام ويقوم به شباب مصر عبر الاصطفاف الوطني في مواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه البلاد ، منوها بدور شباب مصر في ثورة 30 يونيو المجيدة واستعادة الهوية المصرية وكذلك جهودهم في مواجهة الشائعات والأكاذيب التي يروج لها أعداء مصر وفي مقدمتهم جماعة الإخوان الإرهابية ، وكذلك دوره في مواجهة التطرف والعنف والتصدي للدعاوى الهدامة لمحاولة نشر الفوضى والقلاقل والحفاظ على أمن وسلامة واستقرار بلادهم

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ومن جانبها، أكدت شيماء عبد الإله المتحدث الإعلامي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،أن الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب والأحزاب كان حافزا في بلورة التنسيقية بشكلها الحالي ، مشيرة إلى أنه في البداية قامت مجموعة من الشباب بالعمل سويا وعقد العديد من الاجتماعات المستمرة كزملاء في الأحزاب السياسية المختلفة.

وأضافت أن التنسيقية أصبحت منصة حوارية هامة، تضم حاليا أكثر من 100عضو من 25 حزبا سياسيا، إضافة إلى عشرة من شباب السياسيين، يبذلون جميعا الجهود من خلال الاجتماعات والمناقشات للوصول إلى ورقة عمل واحدة متفق عليها رغم اختلاف التوجهات والايدلوجيات، موضحة أن التنسيقية تحتفل بمرور عام على تأسيسها وتضم نخبة من الشباب المصري يبحثون كافة القضايا الداخلية والخارجية ويشاركون بكثافة في الفعاليات الوطنية والمؤتمرات الدولية التي تُعقد في مصر .

وبدوره ، قال محمد موسى المتحدث الإعلامي باسم التنسيقية عن شباب السياسيين إن المشاركين في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تمكنوا من إنشاء منصة حوارية مفتوحة لكل الفاعلين في الشأن السياسي في مصر، وتتقبل جميع الآراء على اختلافها، مؤكدا أن التنسيقية تجسد إدراك الشباب لأهمية الحوار وتؤسس لمشهد سياسي مستدام، مضيفا أن الهدف هو تنمية الحياة السياسية وإرساء مفهوم تقبل الرأي والرأي الآخر، مشيرا إلى أن التنسيقية تضم حاليا ممثلين لـ 25 حزبا و10 سياسيين تجمعهم طاولة حوار واحدة.

فيما قال عمرو درويش عضو التنسيقية عن الشباب السياسيين، إن التنسيقية حققت خلال عام نجاحا لم يتوقعه أحد، مؤكدا أن بداية العمل بالتنسيقية جاء بعدما توافقت الرؤى والأهداف لمجموعة معينة من الشباب مع رؤية القيادة السياسية بضرورة وجود منصة حوارية تجمع أطياف العمل السياسي في مصر.

وأوضح بلال حبش عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب المصريين الأحرار، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مثلت كافة الأطياف السياسية في المجتمع المصري من كل التيارات السياسية المؤيدة والمعارضة، بهدف الوصول إلي جيل سياسي جديد قادر على تحمل المسئولية بالتزامن مع الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والحرب التي تخوضها الدولة ضد الارهاب.

وأكد أمين بدر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الأحرار الدستوريين وأمين الإعلام والاتصال السياسي بالحزب ، أن أعضاء التنسيقية شاركوا في تعديل عدد من القوانين الهامة، مشيرا إلى أنه رغم اختلاف أفكار أعضاء التنسيقية وقناعاتهم السياسية إلا أن احترام الرأي والرأي الأخر وإدارة الحوار بشكل علمي وبقواعد وأسس موضوعية هو أكثر ما يميز تنسيقية الشباب ، بما تضمه من شباب ممثلين عن الأحزاب السياسية ومن شباب السياسيين.