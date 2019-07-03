بوتين سيبحث في إيطاليا أزمات ليبيا وسوريا والنووي الإيراني

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ)

قال مساعد الرئيس الروسي يورى أوشاكوف، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث، خلال زيارته إلى إيطاليا، قضايا التعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي، وكذا الوضع في سوريا وليبيا وأوكرانيا والبرنامج النووي الإيراني.

وأوضح أوشاكوف- في تصريح للصحفيين أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - :" نخطط لتبادل مفصل للآراء حول مواضيع مثل روسيا والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن النزاعات في سوريا وأوكرانيا، والوضع حول إيران وخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وبطبيعة الحال، سيتم التطرق إلى الوضع في ليبيا بالتفصيل، وسيتم مناقشة سبل تحقيق التوافق الوطني في هذا البلد".