بوينج تعرض 100 مليون دولار لأسر ضحايا حادثي اندونيسيا واثيوبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - شيكاغو -(د ب أ)

عرضت شركة بوينج الأمريكية تقديم مساعدات مالية لأقارب ضحايا حادثي اندونيسيا واثيوبيا.

وأعلنت الشركة اليوم الأربعاء أنها خصصت 100 مليون دولار لهذا الغرض، وأيضا لمساعدة المناطق التي تضررت من سقوط الطائرتين.

وأوضحت بوينج أنه سيتم توصيل المساعدات بالتعاون مع منظمات غير حكومية وسلطات محلية في شكل برامج للتدريب والتنمية والعائلات والمناطق.

يذكر أن 346 شخصا لقوا حتفهم في حادثي تحطم طائرتين بوينج طراز 737 ماكس، في أكتوبر ومارس الماضيين.

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وفي نفس الوقت، تتفاوض بوينج أمام المحكمة مع أٌقارب لضحايا الحادثين لتسوية القضية.

وكان متحدث باسم بوينج صرح الأسبوع الماضي بأن الطرفين اتفقا على بحث التوصل إلى حل سريع حتى يمكن تعويض المتضررين دون اللجوء إلى إجراءات قضائية طويلة الأمد.

وتتعلق المفاوضات مبدئيا بالحادث الأول الذي وقع في اندونيسيا في التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي.

غير أن بوينج مهددة أيضا بدعاوى قضائية في الحادث الثاني الذي وقع في اثيوبيا في العاشر من مارس الماضي.

وتثور شبهات حول إهمال بوينج تأمين طائرات 737 ماكس، وتشير نتائج التقارير الأولية للتحقيقات إلى أن خطأ في أحد البرامج كان هو السبب الحاسم في الحادثين.