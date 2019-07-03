الإفتاء: غدًا أول أيام شهر ذي القعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت دار الإفتاء، أن غدًا الخميس الرابع من يوليو، هو أول أيام شهر ذي القعدة لعام 1440 هجرية.

وتقدمت دار الإفتاء بهذه المناسبة بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والأمتين العربية والإسلامية، داعية المولى عز وجل أن يعيد عليها هذه الأيام بالخير واليمن والبركات.

وقالت دار الإفتاء في بيانها، إنها استطلعت هلالَ شهرِ ذي القعدة بعد غروب شمس اليوم الأربعاء، بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وأضاف البيان: "تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ذي القعدة لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا بالعين المجردة، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا، وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الخميس الموافق الرابع من شهر يوليو لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا هو أول أيام شهر ذي القعدة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا".