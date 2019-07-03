أوقاف الوادي الجديد: لجنة تشرف على صرف 4 آلاف متر سجاد لفرش المساجد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن الشيخ سيد عبد المجيد، وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن دعم المحافظة بـ٤ آلاف متر سجاد لفرش 20 مسجدًا وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة.

قال "عبد المجيد"، إن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أصدر توجيهاته بتشكيل لجنة لمعاينة عدد من المساجد على مستوى المحافظة المقرر دعهما بتجهيزات وسجاد جديد وذلك لضمان صرفها للمساجد المستحقة.

من ناحية أخري، أعلن "عبد المجيد"، أن المديرية تنظم حاليًا مسابقة لحفظة القرآن الكريم من مختلف الأعمار السنية، وذلك في الفترة من 8 وحتى 14 يوليو الجاري وذلك لتصعيد الفائزين للمشاركة في المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم.