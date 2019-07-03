​الصين: تنصيب بريطانيا نفسها مدافعا عن هونج كونج "أحلام جنونية"

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج"، اليوم الأربعاء، إن وصف بريطانيا نفسها بالمدافع عن منطقة "هونج كونج" الصينية الإدارية الخاصة، "ليس سوى عواطف خيالية وأحلام جنونية".



وقال شوانج، في تصريح اليوم تعليقا

على تصريحات وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت حول منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، إن الصين استأنفت ممارسة سيادتها على المنطقة في أول يوليو عام 1997،ونفذت الحكومة الصينية إدارتها وحكمها عليها وفقا للدستور والقانون الأساسي للمنطقة.



وأضاف شوانج أنه "بعد عودة هونج كونج إلى الوطن الأم، ليس للجانب البريطاني السيادة وحقوق الحكم والمراقبة للمنطقة، ولكنه غالبا ما يصف نفسه بمدافع عنها، وهذا مجرد انغماس في عواطفه الخيالية وأحلامه الجنونية".

