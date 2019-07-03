روسيا: التضامن عبر الأطلسي لا يضمن عدم وجود خلافات بين واشنطن وأوروبا

أكد نائب وزيرالخارجية الروسي ألكسندر بانكين، اليوم الأربعاء، أن التضامن عبر المحيط الأطلسي لا يضمن عدم وجود خلافات بين الولايات المتحدة وأوروبا والتي تنشأ حتما وتتراكم.
وقال بانكين في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية: إن التضامن والتنافس عبر الأطلسي لم يكونا مشكلة السنوات القليلة الماضية بل منذ عقود، لقد كانت أمريكا وأوروبا دائمًا صديقتين وتتنافسان مع بعضهما
ووفقا للمسئول الروسي :"كانت الخلافات القائمة على المصالح الوطنية موجودة دائما في العلاقات الدولية
وأشار من جهة أخرى إلى أن التنافس العالمي لا يستثني أجندة توحيد عالمية في مواجهة التهديدات المشتركة، مضيفًا أن هذه تشمل أولاً وقبل كل شيء الإرهاب والكوارث الطبيعية.
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