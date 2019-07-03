روسيا: التضامن عبر الأطلسي لا يضمن عدم وجود خلافات بين واشنطن وأوروبا



أكد نائب وزيرالخارجية الروسي ألكسندر بانكين، اليوم الأربعاء، أن التضامن عبر المحيط الأطلسي لا يضمن عدم وجود خلافات بين الولايات المتحدة وأوروبا والتي تنشأ حتما وتتراكم.



وقال بانكين في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية: إن التضامن والتنافس عبر الأطلسي لم يكونا مشكلة السنوات القليلة الماضية بل منذ عقود، لقد كانت أمريكا وأوروبا دائمًا صديقتين وتتنافسان مع بعضهما

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في نفس الوقت، الأمر المختلف في ذلك هو أن ميزان القوى قد تغير، أصبحت أمريكا أقوى بينما أصبحت أوروبا أضعف نسبيًا بعد أن فقدت مواقعها السابقة رغم أنها توسعت بسبب عمليات التكامل".



ووفقا للمسئول الروسي :"كانت الخلافات القائمة على المصالح الوطنية موجودة دائما في العلاقات الدولية

، من المستحيل التفكير في انسجام تام والعمل في انسجام تام وفي الوقت نفسه التنافس في الأسواق العالمية التي تنمو بوتيرة قياسية وفي جميع الاتجاهات...كيف يمكن الجمع بين التنافس والصداقات العظيمة في ظل هذه الظروف؟ لهذا السبب تستمر المنافسة على الأسواق والمال والبقاء على قيد الحياة".



وأشار من جهة أخرى إلى أن التنافس العالمي لا يستثني أجندة توحيد عالمية في مواجهة التهديدات المشتركة، مضيفًا أن هذه تشمل أولاً وقبل كل شيء الإرهاب والكوارث الطبيعية.