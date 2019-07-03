السودان.. العفو عن 235 معتقلًا من جماعة متمردة

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، عفوا عاما عن 235 معتقلا من أفراد "حركة تحرير السودان" المتمردة من إقليم دارفور غربي البلاد.
وجاء في بيان لعبد الفتاح البرهان،اليوم الأربعاء: "يتم العفو عن المتهمين الأسرى من حركة جيش تحرير السودان البالغ عددهم 235".
وأضاف البيان: "يطلق سراح المعنيين... فورا ما لم يكونوا
ويدور الحديث عن العفو عن أفراد جماعة متمردة بقيادة، أركو مني مناوي، كانت تنشط في إقليم دارفور شمال غربي السودان. ووقعت جماعة "حركة تحرير السودان" اتفاق السلام مع السلطات السودانية في عام 2006، وانسحبت منه في 2011.
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