انفجار 6 عبوات ناسفة جنوب الموصل بالعراق

أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الأربعاء بأنه اندلع حريق فى خط أنابيب نفط استراتيجي يربط بين كركوك وميناء جيهان التركي بعد انفجار استراتيجي يربط بين كركوك وميناء جيهان التركي بعد انفجار6 عبوات ناسفة بالتعاقب في قرية على بعد 70 كيلومترا جنوبي الموصل. وتمكن رجال الإطفاء العراقيون من إخماد الحريق.

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