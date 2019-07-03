دعا الجيش الأمريكي سكان العاصمة واشنطن من عدم الذعر؛ إذا رأوا دبابات وناقلات جنود مدرعة تجوب أحياءهم خلال الأسبوع الحالي.
وذكر موقع "ذا هيل" الأمريكي أنه تم نقل دبابتين عسكريتين على الأقل من نوع "برادلي" من ساحة
وقال متحدث باسم الجيش: "سترونها تتحرك في منطقتكم،
ويخطط ترامب لإلقاء كلمته عند نصب لنكولن التذكاري كجزء من احتفالات يوم الاستقلال، وسيشمل هذا الحدث تحليق طائرات حربية أمريكية من طراز "بلو إنجلز" وطائرة نفاثة.
وسيشهد هذا الحدث أيضًا واحدة من أطول عروض الألعاب النارية في العاصمة، وذلك بفضل التبرعات بقيمة 750 ألف دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الأمريكي يدعو مواطني العاصمة لعدم الذعر من وجود الدبابات بأحيائهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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