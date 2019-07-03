العثور على 10 كيلو متفجرات داخل مسجد بتونس

أفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية نقلا عن مصادر أمنية، يوم الأربعاء، بأن القوات التونسية عثرت على قرابة 10 كجم من المواد المتفجرة بجامع "الغفران" بحى الانطلاقة، غربى العاصمة، وأضافت الوكالة الرسمية، أن تلك المواد كانت مُخبأة بإحكام تحت جذع شجرة مغروسة بساحة الجامع المذكور.
وأوضحت أن الوحدات الأمنية المختصة قامت بنقلها بعنايةوإخضاعها للتحاليل الفنية، وفتح تحقيق فى إمكانية ارتباط المواد المحجوزة بالتفجيرات الأخيرة التى حدثت، يوم الخميس 27 يونيو، بشارع "شارل دى جول" والقرجاني، ويوم الثلاثاء 2 يوليو بحى الانطلاقة.
وأكدت المصادر نفسها، أن "تعزيزات أمنية تقوم حاليا بتمشيط الجامع ومحيطه،
كما تتواصل أيضا التحقيقات الأمنية الميدانية التى انطلقت منذ ليلة الثلاثاء، بعد تفجير انتحارى نفسه بواسطة حزام ناسف إثر محاصرته من قبل قوات الأمن، قرب نهاية محطة خط المترو الخفيف فى حى الانطلاقة.
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