ألمانيا تتعهد باستمرار دعمها لأيرلندا بشأن بريكست

عهد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، لنظيره الأيرلندي مايكل دانييل هيجنز، باستمرار دعم برلين لبلاده في الخلاف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست.

وقال شتاينماير لهيجنز في مستهل زيارة الأخير لألمانيا، اليوم الأربعاء: "كن متأكدا من تضامننا، وعليك ألا تقلق حيال موقف ألمانيا".

تجدر الإشارة إلى أن إحدى أكبر مشكلات مفاوضات بريكست تتمثل في عدم موافقة الاتحاد الأوروبي على إقامة حدود جديدة بين ايرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وايرلندا الشمالية، التابعة للتاج البريطاني.

وقال شتاينماير إن هذه ليست مشكلة ايرلندا وحدها " وعلينا أن ننظر إليها باعتبارها مشكلة أوروبية، وسنظل نفعل هذا".

ووجه هيجنز الشكر إلى شتاينماير لاستعداد بلاده مواصلة دعم ايرلندا، وأكد أن المشروع الأوروبي المشترك صار اليوم أهم من أي وقت مضى.

وحذر شتاينماير من خروج بريطانيا من التكتل بدون اتفاق "وهؤلاء الذين لديهم تعاطف سري مع هذا البديل، لا يتجاهلون التداعيات المترتبة فعليا على خروج بريطانيا بدون اتفاق، اقتصاديا وسياسيا".

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وأعرب الرئيس الألماني عن اعتقاده بعدم إمكانية إجراء مفاوضات جديدة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا تحت قيادة حكومة جديدة في لندن وقال:" لا أرى ظروفا يمكن في إطارها إعادة التفاوض من جديد حول الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع بريطانيا .

بصعوبة بالغة".

ويسعى السياسي البريطاني بوريس جونسون، أقرب المرشحين لخلافة تيريزا ماي في رئاسة الحكومة في لندن، إلى إعادة التفاوض، وفي المقابل يرفض الاتحاد الأوروبي هذا الأمر بشكل قاطع.

كان هيجنز، بدأ اليوم زيارة رسمية لألمانية تستمر ثلاثة

أيام.

وفي مستهل الزيارة استقبل شتاينماير هيجنز في قصر الرئاسة في برلين، بتشريفة عسكرية، قبل أن يجري الرئيسان محادثات ثنائية.

وسوف تستقبل المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الرئيس الايرلندي بعد ظهر اليوم، كما سيلتقي هيجنز رئيس البرلمان الألماني، فولفجانج شويبله.

وكان هيجنز قد وجه شكره لألمانيا، قبل وصوله برلين، على "دورها القيادي الإيجابي على الصعيد الأوروبي والدولي"، خاصة أثناء أزمة المهاجرين، وقال في مقال بصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه"، اليوم الأربعاء: "أدرك التضحيات التي قدمتها ألمانيا للترحيب بالذين بحثوا عن ملاذ من الصراعات والقمع والعنف والكراهية".

ومن المنتظر أن تركز مباحثات هيجنز في ألمانيا بشكل خاص على مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وعبر هيجنز في مقاله في الصحيفة، عن شكره لألمانيا على تعاطفها الحالي مع بلاده في قضية بريكست، وقال إن أوروبا لم تكن بمثل هذه الأهمية لايرلندا من قبل.

وإلى جانب برلين، يعتزم الرئيس الايرلندي زيارة مدن ألمانية أخرى، هي لايبتسيج و فورتسبورج وفرانكفورت خلال زيارته الرسمية لألمانيا.