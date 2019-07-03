ألمانيا تساهم في تمويل مستشفى فلسطيني في شرق القدس

ساهمت ألمانيا في عملية تعزيز قدرات مستشفى فلسطيني في شرق القدس عبر قسم تم افتتاحه اليوم الأربعاء بقيمة مليون و200 ألف دولار أمريكي.

وقال المكتب التمثيلي لجمهورية ألمانيا في رام الله في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه إن التمويل استهدف توفير جهاز التصوير المقطعي المحوسب، ويعتبر من أحدث أجهزة التصوير في مستشفى أوغوستا، موضحا أن البنك الإسلامي ساهم في المشروع بحوالي 400 دولار أمريكي.

وبحسب البيان أعطى جهاز التصوير المقطعي المحوسب بصيص

أمل لمرضى السرطان بالأراضي الفلسطينية، حيث تم توفير جهاز أشعة سينية جديد يمكن أن يوفر للمرضى تشخيصا دقيقا من الآن فصاعداً.

وافتتح القسم بحضور كريستيان كليجز الممثل الألماني في رام الله، وهاني أبو دياب المستشار الخاص للبنك الإسلامي للتنمية، والرئيس التنفيذي لمستشفى أوغوستا فيكتوريا وليد نمور، قسم التصوير المقطعي المحوسب الذي سوف يوفر تشخيص دقيق لمرضى السرطان في غزة.

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وأعرب كليجز عن تقديره للعمل القيم والخدمات التي تقدمها مستشفى أوغوستا فيكتوريا، حيث يتم تقديم رعاية طبية متخصصة ومثالية لمرضى السرطان في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح أن المستشفى تعمل على توسيع برنامجها التشخيصي من خلال هذا النظام المتخصص لتساعد جميع مرضى السرطان في عملية العلاج وتحسين طرق الوقاية من مرض السرطان.

وأشار إلى أن الحكومة الألمانية تعمل على تعزيز القطاع الصحي الفلسطيني خصوصاً في ظل الأزمة المالية الصعبة حالياً.

وتقدم مستشفى أوغوستا فيكتوريا، خدمات لخمسة ملايين فلسطيني من مرضى السرطان في الضفة الغربية وغزة، وكان أحد خمسة مستشفيات فلسطينية في شرق القدس أوقفت الإدارة الأمريكية التمويل المالي عنها قبل عام.