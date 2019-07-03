قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إن بلاده تؤيد بقوة عملية التكامل في أوروبا، وتدعم قيام أوروبا بدور أكبر في الشئون الدولية، معربا عن أمله أن يحافظ الاتحاد الأوروبي تحت قيادته الجديدة على استقرار واستمرارية سياسته نحو الصين.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الصيني بنظيره البلغاري رومن راديف، اليوم الأربعاء، بالعاصمة بكين، حيث اتفق الجانبان على رفع مستوى العلاقات بين الدولتين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
بما في ذلك حرصهما على التمسك والحفاظ على النظام الدولي القائم على التعددية والقانون.
ودعا بينج - خلال اللقاء - إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين البلدين خاصة وأنهما تتفقان في كثير من المواقف حول الوضع الدولي،
من جانبه، قال الرئيس البلغاري إن بلاده ملتزمة بتطوير الشراكة الاستراتيجية مع الصين، مؤكدا أهمية المشاركة بنشاط في البناء المشترك للحزام والطريق ودعم التعاون بين دول وسط وشرق أوروبا والصين.
وأضاف راديف أن مبادرة "الحزام والطريق" مفيدة للسلام العالمي والازدهار، وأن بلغاريا مستعدة لمواصلة التعاون مع الصين في مجالات كالتجارة والنقل والطيران واللوجستيات والمالية والابتكار والتبادلات الثقافية، إلى جانب
وفي سياق متصل، التقى رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان) لي تشان شو، اليوم مع رئيس بلغاريا، حيث أكد أنه في مواجهة التغيرات والتحديات العالمية، تلتزم الصين بتعزيز إنشاء اقتصاد عالمي مفتوح مع توسيع الانفتاح، وأن الصين ستدفع التنمية المشتركة مع الدول الأخرى حول العالم ومن بينها بلغاريا، مع توسيع التعاون المربح للجميع.
وأشار شو إلى أن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني مستعد للعمل مع بلغاريا لتنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا الدولتين، وإجراء تبادلات أوثق بين الهيئتين التشريعيتين في الدولتين، وتعزيز التعاون التشريعي والرقابي، وتبادل خبرات الحوكمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الصيني: نأمل من سياسة القيادة الجديدة للاتحاد الأوروبي دعم بكين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.