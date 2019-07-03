عاجل-السودان: البرهان يصدر عفوا عن 235 معتقلا من الحركات المسلحة

أصدر المجلس العسكري السوداني عفوا عن 235 معتقلا من الحركات المسلحة. ويأتي ذلك غداة استجابة قوى المعارضة لدعوات التفاوض المباشر مع المجلس العسكري الانتقالي، حيث إن من الاشتراطات التي وضعتها المعارضة أن يكون هناك مدى زمني محسوم لعملية التفاوض.



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