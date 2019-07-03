تنظيم "داعش" الإرهابي يعلن مسؤوليته عن هجوم النيجر

أعلن تنظيم "داعش" في غرب أفريقيا، الإرهابي، المنشق عن حركة "بوكو حرام"، مسؤوليته عن الهجوم الدموي الذي استهدف قاعدة عسكرية في النيجر، حسبما قالت مجموعة "سايت الإستخباراتية" اليوم الأربعاء.

وقتل 18 شخصاً الإثنين، عندما فجر انتحاريون سيارتين عند مدخل معسكر في مدينة "ايناتس" بغرب النيجر، ثم جاء مزيد من المهاجمين على متن دراجات نارية.

وتنشط الجماعات الإرهابية بشكل خاص في منطقة غرب النيجر، وهي ليست بعيدة عن الحدود مع مالي وبوركينا فاسو. ويوالي بعض هذه الجماعات تنظيم "القاعدة" الإرهابي، بينما يرتبط البعض الآخر بتنظيم "داعش" الإرهابي.

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