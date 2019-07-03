فرنسا تطالب إيران بالتراجع عن تخصيب اليورانيوم دون تأخير

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن إيران لن تكسب شيئاً من مخالفة بنود الاتفاق النووي، وذلك رداً على إعلان طهران أنها ستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم.

كان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد قال في وقت سابق اليوم، إن إيران ستزيد تخصيب اليورانيوم بعد السابع من يوليو، إلى "أي مستوى تحتاج إليه"، متجاوزة حد النقاء المنصوص عليه في اتفاق 2015 والبالغ 3.67 في المئة.

وقالت أنييس فون دير مول، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، للصحفيين في إفادة يومية: "لن تكسب إيران شيئاً من الخروج من اتفاق فيينا". وأضافت أن "التشكيك في (الاتفاق) سيؤدي فقط إلى زيادة التوترات المتصاعدة بالفعل في المنطقة".

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وقالت إيران يوم الإثنين، إن مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب تجاوز الحد المسموح به، في أول انتهاك كبير للاتفاق النووي.

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وقالت فون دير مول: "لهذا السبب تطالب فرنسا وشركاؤها الأوروبيون إيران بقوة، بالتراجع عن التخصيب الزائد دون تأخير، والامتناع عن أي إجراءات أخرى تقوض التزاماتها النووية".