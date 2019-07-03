كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: إرتفاع التجارة الخارجية بنسبة 7.5% في بكين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت الجمارك المحلية اليوم الاربعاء أن الجمارك الصينية ذكرت الجمارك المحلية اليوم الاربعاء زيادة بنسبة 7.5 فى المائة على اساس سنوى لتصل الى 1.15 تريليون يوان (167 مليار دولار امريكى) فى الاشهر الخمسة الاولى من هذا العام.

وقالت جمارك بكين إن وارداتها نمت بنسبة 8.9 في المائة على أساس سنوي من يناير إلى مايو لتصل إلى 955.56 مليار يوان بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 1.4 في المائة إلى 198.94 مليار يوان.

كما شهدت المدينة ارتفاع حجم التجارة مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 22.1٪ على أساس سنوي إلى 156.53 مليار يوان في الفترة من يناير إلى مايو، وانخفض حجم التجارة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا بنسبة 2.1٪ إلى 103.06 مليار يوان، زادت التجارة مع أستراليا بنسبة 61.7٪ إلى 84.94 مليار يوان.

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وخلال هذه الفترة، انخفضت تجارة بكين مع الولايات المتحدة بنسبة 32.6 في المائة على أساس سنوي إلى 72.33 مليار يوان.

وفيما يتعلق بالمنتجات المستوردة الرئيسية، استوردت المدينة منتجات ميكانيكية وكهربائية بقيمة 176.58 مليار يوان في الأشهر الخمسة الأولى، بانخفاض 5.4 في المائة على أساس سنوي، و72.77 مليار يوان من منتجات التكنولوجيا الفائقة، بانخفاض 1.6 في المائة.

أما بالنسبة للصادرات، فقد صدرت بكين 79.22 مليار يوان من المنتجات الميكانيكية والكهربائية من يناير إلى مايو، بانخفاض 4.8 بالمائة على أساس سنوي، و14.44 مليار يوان من الهواتف المحمولة، بزيادة 73.8 بالمائة.

