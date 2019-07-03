وفد الجامعة العربية يصل العاصمة السودانية

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وصل وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى الخرطوم اليوم الثلاثاء، في إطار الجهود والاتصالات التي تقوم بها الجامعة مع المجلس العسكري الانتقالي وممثلي القوى السياسية والمدنية لتشجيع الأطراف السودانية على استئناف الحوار الهادف إلى التوافق على ترتيبات الانتقال إلى سلطة مدنية في البلاد.