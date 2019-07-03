كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد الجامعة العربية يصل العاصمة السودانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وصل وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى الخرطوم اليوم الثلاثاء، في إطار الجهود والاتصالات التي تقوم بها الجامعة مع المجلس العسكري الانتقالي وممثلي القوى السياسية والمدنية لتشجيع الأطراف السودانية على استئناف الحوار الهادف إلى التوافق على ترتيبات الانتقال إلى سلطة مدنية في البلاد.
وكان أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة، قد كلف السفير خليل الذوادي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون العربية بالجامعة، بالتوجه مجدداً إلى الخرطوم على رأس وفد الأمانة العامة الذي سيجري سلسلة من اللقاءات مع الأطراف السودانية، وذلك متابعة للزيارة التي كان الأمين العام قد قام بها للسودان يوم 16 يونيو الماضي.