كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موزمبيق: مقتل 11 في هجوم قرب الحدود التنزانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت شرطة موزمبيق اليوم الأربعاء، إن 11 شخصا قتلوا في هجوم شنته جماعة مسلحة مسلحة في شمال موزامبيق قرب الحدود مع تنزانيا الأسبوع الماضي.

وقال أورلاندو مودومان المتحدث باسم القيادة العامة لشرطة موزمبيق: "إن ستة اشخاص أصيبوا في الغارة، مضيفا أن المسلحين الذين اعتقلوا من بينهم موزمبيق وأجانب".

وأضاف: "في 26 يونيو 2019، قامت مجموعة من اللصوص بهجوم في قرية إيتول في مقاطعة بالما، مما أسفر عن مقتل 11 مدنيًا؛ و9 من التنزانيين و2 من الموزمبيقيين ".

ورفض التقارير التي تفيد بأن الوفيات كانت بقطع الرأس، وهي وسيلة للقتل تستخدمها المجموعة في بعض الهجمات السابقة.