كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موزمبيق: مقتل 11 في هجوم قرب الحدود التنزانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال أورلاندو مودومان المتحدث باسم القيادة العامة لشرطة موزمبيق: "إن ستة اشخاص أصيبوا في الغارة، مضيفا أن المسلحين الذين اعتقلوا من بينهم موزمبيق وأجانب".
وأضاف: "في 26 يونيو 2019، قامت مجموعة من اللصوص بهجوم في قرية إيتول في مقاطعة بالما، مما أسفر عن مقتل 11 مدنيًا؛ و9 من التنزانيين و2 من الموزمبيقيين ".
ورفض التقارير التي تفيد بأن الوفيات كانت بقطع الرأس، وهي وسيلة للقتل تستخدمها المجموعة في بعض الهجمات السابقة.
وكانت المعلومات حول الهجوم شحيحة، حيث تتضارب الروايات من وسائل الإعلام المحلية والدولية حول عدد الوفيات وطبيعة الهجوم في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة في الدولة الواقعة جنوب إفريقيا.
وكان كمين الأسبوع الماضي هو الأحدث في سلسلة من الهجمات على غرار الإعدام في المنطقة منذ عام 2017 والتي أودت بحياة أكثر من 100 شخص، بينما أجبرت المئات على الفرار إلى الداخل.
كما أكد مسؤولو الأمن التنزانيون يوم السبت الهجوم وعدد القتلى، لكنهم غير متأكدين من هوية المشتبه بهم.
وقال قائد الشرطة التنزانية سيمون سيرو في مؤتمر صحفي في نهاية الأسبوع بالقرب من الحدود: "وقع الهجوم في 26 يونيو في موزمبيق حيث ذهب التنزانيون للعمل في حقول الأرز".
في حين أن الهجمات استهدفت في الغالب المدنيين والمباني الحكومية، في فبراير، قالت شركة الطاقة الأمريكية "أناداركو" إن أحد العمال قد قتل وأصيب عدد آخر في هجومين بالقرب من موقع البناء بسبب مشروعه الضخم للغاز الطبيعي المسال في كابو ديلجادو.
وأدت الهجمات التي شنتها أهل السنة والجماعة، أو "أتباع التقليد النبوي"، إلى مقارنات مع الجماعات الإسلامية في تنزانيا والصومال وكينيا ومنطقة البحيرات الكبرى.