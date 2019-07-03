عاجل.. حريق ضخم في خط أنابيب نفط استراتيجي جنوبي الموصل

أعلن مصدر أمني عراقي أن رجال الإطفاء يخمدون حريقا ضخماً في خط أنابيب نفط استراتيجي جنوبي الموصل يربط بين كركوك وميناء جيهان التركي.

وأشار المصدر الأمني، وفقاً لما ورد عن وكالة "سبوتنيك" الروسية، إلى أن الحريق اندلع بعد انفجار 6 عبوات ناسفة بالتعاقب في قرية على بعد 70 كيلومترا جنوبي الموصل.