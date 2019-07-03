كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حريق ضخم في خط أنابيب نفط استراتيجي جنوبي الموصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن مصدر أمني عراقي أن رجال الإطفاء يخمدون حريقا ضخماً في خط أنابيب نفط استراتيجي جنوبي الموصل يربط بين كركوك وميناء جيهان التركي.
وأشار المصدر الأمني، وفقاً لما ورد عن وكالة "سبوتنيك" الروسية، إلى أن الحريق اندلع بعد انفجار 6 عبوات ناسفة بالتعاقب في قرية على بعد 70 كيلومترا جنوبي الموصل.
وقال المصدر إن الحريق اندلع بعد انفجار ست عبوات ناسفة بالتعاقب في قرية عين الجحش ضمن ناحية الشورة بمحافظة نينوى على بعد 70 كيلومترا جنوبي الموصل.