كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دعوات للتظاهر بكثافة في ذكرى عيد استقلال الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت شخصيات جزائرية، الأربعاء، المواطنين للمشاركة بكثافة في تظاهرات في يوم الجمعة العشرين ضد النظام، الذي يصادف الاحتفال بالذكرى 57 لاستقلال الجزائر، إضافةً إلى دعوات مماثلة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في نداء مسجل في شريط مصور على الإنترنت "ندعو كافة فئات الشعب الجزائري للخروج جماعياً وبكثافة يوم عيد الاستقلال المصادف للجمعة العشرين من الحراك لنجعل من 5 جويلية، يوليو تجسيداً لتحرير الإنسان بعد تحرير الأرض" من الاحتلال الفرنسي في 1962.

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وشارك في تصوير الشريط أكاديميون، ودبلوماسي سابق، ومحام، ومسؤول في حزب صغير، تلوا "نداء للشعب الجزائري"، "للحفاظ على سلمية ثورته وشعبيتها ووحدتها ووطنيتها".

وموقعو النداء هم المحامي والحقوقي مصطفى بوشاشي، والفقيهة الدستورية فتيحة بن عبو، والوزير والسفير السابق عبد العزيز رحابي، والباحث الاجتماعي ناصر جابي، والمتحدث باسم حزب الاتحاد من أجل الديموقراطية الاجتماعية كريم طابو، والناشط السياسي سمير بلعربي.

وندد هؤلاء بـ"الاعتقالات" التي طالت متظاهرين في الأسابيع الماضية، وطالبوا "السلطة القائمة باتخاذ كل الإجراءات والقرارات في اتجاه التهدئة، تعبيراً عن فتح الحوار للخروج من الانسداد السياسي السائد".