كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران ترفع مستويات تخصيب اليورانيوم.. على ماذا تراهن؟ (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مني سيلاوي، بروكسل خبيرة الشئون الإيرانية، إن تصريحات إيران بشان تفعيل مفاعل آراك، من جديد لتخصيب اليورانيوم، هو محاولة للضغط على الاتحاد الاوربي للتفعيل الجدي للعمل وفك الحظر التى تفرضه الولايات المتحدة عليها.

وأضافت سيلاوي مع الإعلامية داليا نجاتي عبر النشرة الإخبارية، التى تذاع على قناة الغد، أن صادرات إيران العام الماضي كان حوالي 3 مليار يورو إلى أوروبا وهذا العام انخفض إلى 200 مليون يورو فقط.

وأوضحت أن هناك 90 % من النفط لدي إيران تصدره أوروبا وبالتالى كل ذلك توقف بسبب العقوبات الاقتصادية، مشيرًة أن إيران ليس لديها الرغبة من الخروج في الاتفاق النووي..

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وأشارت إلى أن أوروبا تقف شبه عاجزة على تقديمها أى دعم مادي لإيران بسبب الضغط الأمريكي عليها، فإيران حتى الآن لم تتخطي إلتزامها النووي.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن إيران ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي ما دام الجانب الآخر ملتزما به.

وأضاف روحاني أنه إذا لم تفي الدول التي لا تزال ضمن الاتفاق النووي بوعودها فسيعود مفاعل آراك بعد 7 يوليو لأنشطته السابقة وان إيران ستخصب اليورانيوم لأي مستوى تحتاجه معلنا زيادة معدل تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 3.67% بعد السابع من يوليو.