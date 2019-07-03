كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعادة توازن و مرونة الاقتصاد الصيني في النصف الأول من العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر الاقتصاد الصيني، على الرغم من مواجهة الرياح المعاكسة، نموًا ثابتًا مما يشير إلى تطور عالي الجودة في النصف الأول من عام 2019، حيث استمر الهيكل الاقتصادي للبلاد في التحسين.

وقال رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ في كلمة ألقاها في حفل افتتاح الاجتماع السنوي للأبطال الجدد لعام 2019، والمعروف أيضا باسم منتدى دافوس الصيفي: "ظل الاقتصاد الصيني مستقرًا بشكل أساسي وهو يعمل ضمن نطاق معقول في النصف الأول من العام.، في مدينة داليان.

وأضاف لى أن التنمية الاقتصادية ظلت مستقرة وسليمة، وقد حققت المؤشرات الرئيسية التوقعات.

وقال البنك الدولي في تقريره الاقتصادي الصيني الأخير "النمو الاقتصادي الصيني ظل مرنًا حتى الآن في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية العالية".

وحسبما أظهرت بيانات الجمارك، حيث سجلت مرونة قوية وبنية أكثر توازنًا في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019، ارتفعت التجارة الخارجية للسلع في الصين بنسبة 4.1 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 12.1 تريليون يوان (1.8 تريليون دولار أمريكي).

ومن إجمالي التجارة الخارجية، ارتفعت التجارة الخارجية مع الدول الواقعة على طول الحزام والطريق بنسبة 9 في المائة لتبلغ 28.8 في المائة، في حين شهدت التجارة الخارجية مع الاتحاد الأوروبي وآسيان وروسيا والبرازيل نموًا بنسبة 11.7 في المائة و9.4 في المائة و10 في المائة و11.2 في المائة على التوالي.

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وفي الوقت نفسه، أصبحت الاستثمارات في التصنيع عالي التقنية والتحول التكنولوجي قوة دافعة مهمة لنمو الاستثمار الصناعي.

وخلال الفترة من يناير إلى مايو، زادت استثمارات الصناعات التحويلية ذات التقنية العالية بنسبة 10.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزة معدل نمو جميع الاستثمارات الصناعية بنسبة 7.5 نقطة مئوية، حسبما أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء.

كما أظهرت البلاد ديناميكيات السوق من خلال المبيعات القوية للعلامات التجارية المستوردة والمنتجات عالية الجودة خلال مهرجان للتسوق عبر الإنترنت في يونيو.

وأظهرت البيانات الصادرة عن عملاق التجارة الإلكترونية الصيني زيادة مبيعاتها من السلع المستوردة الطازجة بمقدار ثلاث مرات مقارنة بالعام الماضي في 4 يونيو، مما يسلط الضوء على ترقيات الاستهلاك المستمرة لسكان الحضر والريف.

وقال بي جياو، نائب مدير أكاديمية أبحاث الاقتصاد الكلي: "في السنوات الأخيرة، أصبحت الاقتصادات المجاورة مثل الآسيان وكوريا الجنوبية تعتمد بشكل متزايد على السوق الصينية، وأصبحت الصين من أهم مصادر الطلب والمساهم في السوق العالمية".

وقال بي: "من إعادة الطلب الخارجي إلى السوق المحلية، حقق إعادة التوازن الاقتصادي في الصين تقدمًا ملحوظًا".

