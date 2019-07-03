كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضابط في مكتب رئيس الوزراء الصومالي يعتدي على مراسل شبكة سي جي تي إن التلفزيونية بمقديشو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدين نقابة الصحفيين الصوماليين الاعتداء الجسدي والتهديدات التي يتعرض لها الصحفي التلفزيوني عبد العزيز بيلو علي ومصوره محمد أحمد محمد من قبل مسؤول من مكتب رئيس الوزراء الصومالي عشية الأول من يوليو / تموز 2019 في مقديشو.

وفي الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي في 01 يوليو 2019 ، تعرض عبد العزيز بيلو علي ، مراسل شبكة تلفزيون الصين العالمية في مقديشو ، لاعتداء جسدي ومضايقات وتهديد وتعطلت معدات الكاميرا الخاصة بهم تقريبًا داخل مبنى مكتب رئيس الوزراء من قبل مدير سكن رئيس الوزراء ، عبد الرحمن ديري المعروف باسم "غومي" بعد أن رفض الصحفي تسجيل البيان الصحفي للمدير نيابة عن رئيس الوزراء حسن علي خير ، وفقًا للصحفي بيلو.

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وفقًا للصحفي عبد العزيز بيلو وغيره من الصحفيين الذين شاهدوا الحادث ، كان طاقم التلفزيون يسجل مقاطع Vox Pop عن الذكرى التاسعة والخمسين ليوم استقلال الصومال عندما قاطع مدير سكن رئيس الوزراء وأمر الصحفي بتسجيل يوم الاستقلال. البيان الذي رفض الطاقم.

"عندما أوضحنا عن برنامجنا ، بدأ [المسؤول] في الاعتداء جسديًا بي عن طريق ضربي عدة مرات وحاول إلحاق الضرر بكامرتنا" ، قال الصحفي عبد العزيز بيلو علي " إذا لم تسجل خطابي ، لن تتمكن بعد الآن من مواصلة العمل هنا ، وطردتنا من المنشأة بالقوة وهددت بإلحاق الأذى بي وطاقم العمل إذا عدت مرة أخرى إلى هناك. "

غادر طاقم التلفزيون المبنى دون أن ينفذوا واجباتهم الصحفية بعد أن اتصل هذا المسؤول بأفراد من قوات الأمن ووفقًا للصحفي بيلو فإن الموقف قد يزداد سوءًا إذا لم يغادروا المكان على الفور.