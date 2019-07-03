كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جهد محلي لمساعدة قرى أرض الصومال في أزمة المياه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جلبت الإدارة المحلية والإقليمية في إقليم سارار في أرض الصومال الإغاثة للأسر المتضررة من الجفاف في القرى التي تعاني من نقص حاد في المياه.

وتواجه قرى أولسان وعمران في سارار أزمة مياه منذ فترة طويلة أجبرت بعض السكان على الانتقال إلى مناطق أخرى. يقع أقرب مصدر للمياه على بعد 30 كم.

وقال أحمد محمد حاشي ، عمدة مدينة أينابو ، لوسائل الإعلام الصومالية إن أعضاء المجلس المحلي لأينابو ، إلى جانب التجار وغيرهم من المهنئين ، ساهموا بالمال في نقل المياه إلى حوالي 400 أسرة تعيش في القرى المتضررة بشدة.

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وقال العمدة: "لقد جفت خزانات المياه والآبار لأن الأمطار فشلت في ترك الكثير من الناس في محنة دون مياه كافية". "استأجر الأعضاء شاحنات استجابة لحالة الطوارئ هذه."

تم تسليم ثلاث شاحنات مياه أسبوعيًا إلى المناطق منذ يناير. تملأ الشاحنات الخزانات حتى يتمكن القرويون من البقاء حتى التسليم التالي.

محمد فرح سقال ، وهو أب لستة أطفال يقيم في أولسان ، ممتن للمساعدة ولكنه غير راضٍ.

"كل خمسة أيام ، نحصل على 20 لترا من الماء. يتم الانتهاء من القليل من الماء على الفور ، وقريباً ليس لدينا مياه متبقية للطهي. كلنا في نفس الموقف.