كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس أرض الصومال في غينيا يسعى للحصول على اعتراف دولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يزور رئيس أرض الصومال غينيا ويعتبر الزيارة بمثابة توطيد العلاقات حيث تسعى للحصول على اعتراف دولي.

وصل الرئيس موسى بيهي إلى كوناكري في زيارة تستغرق يومين استقبلها مضيفه ألفا كوندي.

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أحدث خطوة من قبل صومالي لاند هي واحدة من أحدث هجوم سحر دبلوماسي التي شرعت البلاد في سعيها للحصول على اعتراف دولي.

وأكد الصومال أن المنطقة الانفصالية ليست مستقلة ولا تحرص على عقد اجتماعات لإذابة العلاقات الباردة بين الجانبين.

هذا الأسبوع فقط ، استدعت الصومال سفير كينيا في مقديشو بسبب تحرك من مسؤول كبير بوزارة الخارجية للاعتراف بصوماليلاند كدولة ذات سيادة.