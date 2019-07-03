كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: بنك نينغبو أعطى الموافقة علي إنشاء وحدة لإدارة الثروات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمت الموافقة من بنك نينغبو، وهو بنك تجاري في مدينة نينغبو بمقاطعة تشجيانغ بشرق الصين، لتأسيس شركة تابعة تركز على إدارة الثروات.

حيث يعتبر بنك نينغبو هو ثاني بنك تجاري في البلاد بموافقة لجنة تنظيم المصارف والتأمين الصينية (CBIRC) للقيام بأعمال إدارة الثروات بعد بنك هانغتشو في الصين.

وسيتم تأسيس فرع إدارة الثروات التابع لبنك نينغبو برأس مال مسجل لا يقل عن مليار يوان (حوالي 145.7 مليون دولار أمريكي).

حيث أصدرت لجنة تنظيم المصارف والتأمين الصينية في ديسمبر من العام الماضي، إرشادات للبنوك التجارية لإجراء أعمال إدارة الثروات لتعزيز إدارة المخاطر وتقديم المزيد من المنتجات المالية لتلبية الطلب في الاقتصاد الحقيقي.

